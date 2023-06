Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Träger hat die Verantwortung für Kinder und Mitarbeiter der Kita in Konken. Neues Personal muss her, keine Ausflüchte.

Was ist los mit den Kitas in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan? Zuletzt gab’s Stunk in Theisbergstegen und nun einen Personalengpass in Konken. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Eltern