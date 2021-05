Was die Schulaufsicht zur GOS-Diskussion in Kusel wirklich meint, hat sie vor dem Ausschuss nicht verraten.

Seit über zehn Jahren wird in Kusel über die GOS kontrovers diskutiert, seit über einem Jahr werden Kompromissvorschläge gehandelt. Und was macht der Referent der Schulaufsicht? Er setzt sich in die Schulträgerausschusssitzung, macht ein paar eher allgemeine Bemerkungen und kündigt dann an, in der kommenden Woche mit dem Ministerium bei einer Telefonkonferenz klären zu wollen, ob der seit Frühjahr diskutierte Kompromissvorschlag auch umgesetzt werden kann.

Warum hat er das denn nicht vorher getan? Hoffentlich nicht deshalb, weil eine Ablehnung zu erwarten ist und dann der Sündenbock eben nicht in Trier, sondern in Mainz sitzt.

In einer nichtöffentlichen Sitzung zuvor wurde Medienschelte betrieben und die Grundschulleiter dafür gerügt, dass sie sich mit einem öffentlichen Brief für die Auflösung der GOS ausgesprochen haben.

Dürfen etwa die Vertreter der Grundschulen bei solch einem wichtigen Thema keine Meinung öffentlich vertreten?

Das Kompromissmodell wäre besser als nichts. Aber wirklich inhaltlich diskutiert worden ist im Ausschuss nicht.