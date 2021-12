Dass Bund, Land und Kommunen sich Grundstücke gegenseitig verkaufen, behindert oft Entwicklungen.

Kasernen bieten Arbeitsplätze und holen Kaufkraft in einer Region. Aber sie blockieren auch Entwicklungen durch den Flächenverbrauch. Dass dies nach dem Abzug des Militärs noch länger so bleibt, ist oft ein Problem.

Um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen. Diese Zeilen sind keine Kritik an Verantwortlichen in den Behörden. Ihre Aufgabe ist es, einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen. Das System ist das Problem. Ein öffentlicher Haushalt profitiert zu Lasten eines anderen. Je länger es dauert, desto mehr verlieren die Liegenschaften an Wert. Vor sieben Jahren ist die Bundeswehr abgezogen. Zeit, dass sich was tut.