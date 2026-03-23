Dass Otto Rubly, bekannt als hemdsärmeliger Landrat, der auch für Späße zu haben ist, im Landkreis einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, zeigt das Wahlergebnis der Erststimmen. Rubly konnte nicht nur in der Heimat Schönenberg-Kübelberg viele Stimmen einfahren, auch fernab des Oberen Glantals, etwa in Lauterecken, hat er die Wähler offenbar überzeugt. Für die Sozialdemokraten war es hingegen ein bitterer Abend. SPD-Wahlkreiskandidat Oliver Kusch hat die deutlichen Verluste im Landkreis mit einem Bundestrend begründet. Doch müsste die nächste logische Frage dann nicht lauten: Was hat die Partei falsch gemacht, dass dieser Trend überhaupt ist, wie er ist?

Bei den Zweitstimmen hat die SPD im Kreis Kusel zwar besser abgeschnitten als die Christdemokraten, das spricht in der Gesamtbetrachtung allerdings nicht für Kusch. Und bei all dem Gerede über den Machtwechsel zwischen Schwarz und Rot darf man die AfD nicht aus dem Blick verlieren. Sie hat schon wieder kräftig zugelegt – nicht nur im Kreis Kusel, wo sich das insbesondere bei den Zweitstimmen zeigt: Hier liegt die Partei noch vor der CDU. Wenn die neue Landesregierung verhindern will, dass der blaue Balken bei der nächsten Wahl noch länger wird, muss sie was tun.