Die Pfeffelbacher machen ernst in Sachen Hochwasserschutz. Gut so! Andernorts geht’s viel zu langsam.

Eins ist sicher: Das nächste Hochwasser kommt. Und es wird keine Rücksicht auf unfertige Konzepte nehmen. Dass in Sachen Hochwasserschutz so wenig Bewegung erkennbar ist, ist ärgerlich und bedenklich. Nicht einmal in der Hälfte der Gemeinden gab es bislang eine erste! Bürgerversammlung für das VG-weite Konzept, der zweite Teil ist noch nicht einmal ausgeschrieben. Hinzu kommt, dass sich seit dem SPD-Antrag vor gut einem Jahr offenbar nichts getan hat. Umso verständlicher, dass Pfeffelbach das Thema nun allein angeht. Die Gemeinde hat zur Vorstellung ihres eigens angeschafften Systems eingeladen. Ausgerechnet jetzt gibt die Verwaltung auf Nachfrage an, ein Gesprächstermin sei für diese oder nächste Woche vorgesehen. Das ist geradezu lächerlich.