Der deutsche Städte- und Gemeindetag bezeichnet Schwimmbäder als einen unverzichtbaren Bestandteil der örtlichen Daseinsvorsorge. So wie Haushalte und Firmen Hilfe in der Krise bekommen, so dürfen Bund und Land auch die Kommunen in dieser absoluten Ausnahmesituation nicht im Regen stehenlassen.

Ein vor zwei Jahren gebautes Hallenbad, auf dem neusten Stand der Technik, kommt innerhalb weniger Wochen an seine technischen und wirtschaftlichen Grenzen. Die Folgen des russischen Überfalls auf viele Lebensbereiche sind noch gar nicht alle absehbar.