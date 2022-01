Das Krankenhaus in Kusel muss weiter die Chance haben, Spezialangebote machen zu können.

Nach KOB in Wolfstein ist das Westpfalz-Klinikum der zweitgrößte Arbeitgeber im Landkreis Kusel. Die Probleme kleiner Häuser sind in der schwierigen Gesundheitsbranche durch die Pandemie nicht geringer geworden. So gesehen ist es eine glückliche Fügung, dass Kusel Teil einer Gruppe ist, hinter der die Stadt Kaiserslautern (60 Prozent) sowie die Kreise Kusel (25 Prozent) und Donnersberg (15 Prozent) stehen.

Es geht nicht nur um Synergieeffekte: Wichtig für die Zukunft wird auch sein, dass sich jeder Standort weiter spezialisiert. Angebote über die Grundversorgung hinaus machen ein Krankenhaus erst richtig attraktiv. Wie das geht, hat Harald Dinges mit seiner Orthopädie gezeigt.

Aufgabe des Kreises und seiner Vertreter in der Gesellschafterversammlung ist es, auch künftig auf diese Eigenständigkeit von Kusel zu pochen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der viel größere Hauptstandort den drei „Filialen“ die Luft zum Atmen nimmt. Das wäre nicht im Sinne der beiden Fusionen von 1996 und 2002. Das Krankenhaus in Kusel ist ein wichtiger Standortfaktor.