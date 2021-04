Dass in Sachen Impfen nicht alles rund läuft, ist kein Geheimnis. Bei der Beschaffung, bei der Verteilung, bei der Priorisierung. Da ist nicht alles Gold, was glänzt. Wo es am wenigsten harkt: bei der Organisation vor Ort. Egal ob in Kusel, Kaiserslautern oder anderswo – die Impflinge sind weitestgehend zufrieden. Damit es noch ein bisschen besser läuft, dazu können vor allem jene beitragen, die Sorge wegen Astrazeneca haben. Wer den Impfstoff partout nicht will, sollte seinen Termin schnell absagen. Denn die Warteliste Impfwilliger ist lang. Die schnelle Absage ist ein Zeichen für Solidarität.