Ein Strafprozess bleibt Ex-Landrat Hirschberger erspart. Ein Nachspiel vor Gerichten ist aber wahrscheinlich.

158 Seiten dick ist der Bericht des Landesrechnungshofes über die Haushaltsführung des Kreises Kusel der letzten Amtsjahre der Ära Hirschberger. Die Autoren und ihr Vorgesetzter Jörg Berres, der Chef der Landesprüfbehörde, haben das Werk unaufgefordert an die Staatsanwaltschaft geschickt. Die Strafverfolger konnten unter anderem nachlesen, dass der Kreis dazu aufgefordert wird, Schadensersatzforderungen an die damaligen Verantwortlichen zu stellen. Nichts anderes macht der heutige Landrat Otto Rubly übrigens heute. Täte er es nicht, würde er vermutlich im nächsten Bericht des Landesrechnungshofs selbst an den Pranger gestellt.

Ein Hauptverfahren gegen Hirschberger vor dem Landgericht hätte viele Wochen oder sogar Monate gedauert. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft hat auch etwas mit Prozessökonomie zu tun. Das wissen auch die Richter, die möglicherweise vor dem Verwaltungsgericht oder einer Zivilkammer über die Schadensersatzansprüche des Landkreises urteilen müssen. Der Fall Hirschberger kann wohl noch nicht zu den Akten gelegt werden.