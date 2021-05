Auch wenn es viel Geld kostet – an einem neuen Verwaltungsgebäude für die Verbandsgemeinde Oberes Glantal führt kein Weg vorbei. Die Alternativen sind kostspieliger.

In rund 300 Seiten Material zu Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit des künftigen Verwaltungsstandorts können sich die Ratsmitglieder und die Verwaltung in den nächsten Monaten vertiefen. Ausreichend Lesestoff für den Sommerurlaub. Akribisch haben die beiden Büros alle Aspekte für alle vier Alternativen aufgegriffen und kalkuliert. Das Ergebnis ist eindeutig: Ein zentraler Neubau ist die wirtschaftlichste Lösung, auch wenn anfangs etwas teurer. Doch es wäre zu kurz gesprungen, nur die Anfangsinvestition zu betrachten. Ein Rathaus soll Jahrzehnte funktionieren. So muss auch gerechnet werden.

Tatsächlich gibt es nur eine mögliche Begründung für eine andere Lösung. Jene, über dezentrale Bürgerbüros weiterhin in den früheren VG-Sitzgemeinden präsent zu bleiben. Dem stehen jedoch jährliche Kosten von rund 800.000 Euro gegenüber. Dieses Argument ist zu stark.