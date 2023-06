Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist schon so etwas wie ein Krimi, was sich kurz vor der Jahresmitte im Kreis Kusel in Sachen Grundsteuer-Anhebung abspielt.

Wer stimmt der Grundsteuer-Anhebung zu? Wer lehnt ab? Welcher Haushalt wird folglich bewilligt – oder nicht? In den Rathäusern und Finanzabteilungen qualmen vermutlich Köpfe und Computer ob der