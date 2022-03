Ist man im jüngsten Städtchen weit und breit nicht mehr in der Lage, dem Zug der Zeit zu folgen? Das mag sich mancher Bürger gedacht haben, als ihm unlängst eine Einladung von offizieller Seite ins Haus geflattert ist. Rätselraten nach der Lektüre: Sollten im Waldmohrer Rathaus die Uhren – schon vor der nahenden Umstellung auf Sommerzeit – gewaltig nachgehen? Oder gehen sie vielleicht sogar eher vor? Jedenfalls schien da jemand – oder dessen Uhr – nicht richtig zu ticken.

Schlimmer noch: Der Stadtbürgermeister höchstpersönlich schien sich nicht nur in der Stunde geirrt, sondern sich gar vollends im Kalender vergaloppiert zu haben. Diese Vermutung lag nahe, als er jüngst die Waldmohrer herzlich zu einer Veranstaltung einlud, die schon geraume Zeit Geschichte war. Nur: Jürgen Schneider – obgleich ohne Zweifel als Absender zu identifizieren – konnte überhaupt nichts dafür. Vielmehr war es der Veranstalter besagten Ereignisses, der ihm einen Streich gespielt hat.

Wer ganz genau hingeschaut hat, hätte sogar die Post verdächtigen können. Denn der Brief, der vergangene Woche serienweise in Waldmohrer Briefkästen gelandet ist, datiert vom 21. Januar. In dem Schreiben ruft Waldmohrs Stadtbürgermeister zur Teilnahme an einer Online-Information der Deutschen Glasfaser auf. Die allerdings war schon längst rum, weil anberaumt für den 10. März.

Jürgen Schneider war der Gelackmeierte – war das Schreiben doch mit seiner Unterschrift versehen. In der kommenden Ausgabe des Wochenblatts erläutert er nun, wie es dazu kommen konnte. „Dies hat bei Ihnen sicher Verwunderung und Erstaunen ausgelöst. Mir ging es ebenso ...“, schreibt Schneider.

Die Erklärung: Die Deutsche Glasfaser hatte ihn darum gebeten, das offizielle Schreiben – mit Briefkopf, Wappen, Signatur – zu verfassen, um es dann zu gegebener Zeit verschicken zu können. Warum die Firma das verschlafen hat? Sei’s drum.

Jedenfalls hat sich ein Sprecher der Firma just am Freitagmorgen bei Jürgen Schneider entschuldigt. Er selbst hat die Klarstellung genutzt, um zu einer weiteren Infoveranstaltung am 6. April einzuladen – rechtzeitig. Der Glasfaser-Ausbau bis in jedes Haus sei wichtig für die Stadt. Damit die weiterhin mit der Zeit Schritt hält.