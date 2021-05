Den Schulen wurde dieses Jahr schon viel zugemutet. Doch gezwungenermaßen hat es beim digitalen Lernen vielerorts eine tolle Entwicklung gegeben. Nun ist sie wieder gefordert, die digitale Kompetenz. Die Schulen wollen sich Zeit lassen, keinen Schnellschuss abgeben. Sie stehen in Konkurrenz. Was Eltern und Schüler von dem halten, was auf den Homepages geboten werden wird, das wird sich an den Anmeldezahlen ablesen lassen. Auch wenn der Wettstreit im Kreis Kusel nicht so stark ist wie etwa in Kaiserslautern: Infotage waren immer wichtig – die digitalen Präsentationen werden es umso mehr sein.