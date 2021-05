Die drei bisherigen Abgeordneten aus dem Kreis waren einander zugetan. Das hat in vielen Fällen Gutes für Kusel bewirkt. Diese Ebene muss das neue Trio erst noch für sich finden. Auch wenn sich die drei nicht mögen.

Der 18. Mai 2021 ist auch für den Landkreis Kusel politisch eine Zäsur. Nach 30 Jahren ist Marlies Kohnle-Gros nicht mehr im Landtag, nach 25 Jahren hat sich auch Jochen Hartloff aus dem Parlament verabschiedet. Von den altgedienten Repräsentanten des Kreises Kusel in Mainz verbleibt nur noch Andreas Hartenfels, der seit inzwischen auch schon zehn Jahren im Landtag sitzt.

Kohnle-Gros und Hartloff sind zu hohen Weihen aufgestiegen in ihrer Zeit im Landtag. Die CDU-Politikern war zehn Jahre lang stellvertretende Fraktionsvorsitzende, leitete unzählige Arbeitskreise und Enquetekommissionen, wäre sogar Landtagspräsidentin geworden, wenn ihre Landesvorsitzende Julia Klöckner 2016 nicht auf den letzten Metern des Wahlkampfs den Sieg versemmelt hätte. SPD-Mann Hartloff war unter anderem Fraktionsvorsitzender und vorübergehend sogar Justizminister. Was Ministerpräsidentin Malu Dreyer veranlasst hat, ihn nach nur gut zwei Jahren wieder abzuberufen, ist bis heute ein Geheimnis. Unabhängig davon war er wie auch Kohnle-Gros über die Fraktionsgrenzen hinweg beliebt. Das hat Vieles einfacher gemacht für den Kreis Kusel.

Denn worauf man sich beim Trio Kohnle-Gros, Hartloff und Hartenfels stets verlassen konnte: Ungeachtet aller politischer Unterschiede – sie haben sich verstanden und, wenn es um den Kreis Kusel ging, über Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet. Ihr Verhältnis war von wechselseitiger Wertschätzung geprägt. Das hat Vieles erleichtert.

Mit der Konstituierung des neuen Landtags sind diese Zeiten vorbei. Nicht nur die des Trios Kohnle-Gros, Hartloff und Hartenfels. Sondern auch die der engen Zusammenarbeit. Zumindest für den Anfang. Denn wer Oliver Kusch, Andreas Hartenfels und Helge Schwab in den zurückliegenden Jahren beobachtet hat, der konnte unschwer erkennen: Zwischen ihnen menschelt es. Und das nicht im positiven Sinne.

Kusch und Schwab waren Mitverhandler einer Art Koalitionsvertrag für den Kreistag 2014, der dann aber nie so umgesetzt wurde, wie sich das die Beteiligten, vor allem die SPD, erwartet hatten – auch äußerlich erkennbar daran, dass Schwab 2017 selbst ins Landratsrennen ging gegen die SPD-Bewerberin Ulrike Nagel. Was damals zwischen Kusch und Schwab in die Brüche ging, ist bis heute nicht gekittet. Wer ihr Verhältnis mit „einander in herzlicher Abneigung verbunden“ beschreibt, dürfte nicht allzu falsch liegen.

Nicht viel anders sieht es mit Andreas Hartenfels aus. Auch er hat mit beiden schon auf Kreistagsebene, mit Schwab zudem im Verbandsgemeinderat, seine Zusammenstöße und Irritationen gehabt. Er wahrt zu beiden erkennbar Distanz – und umgekehrt.

Nun aber beginnt eine neue Zeitrechnung. Alle drei sind gewählt, um ihr Bestes für das Land zu geben. Aber noch mehr für den Landkreis, der bekanntlich wegen seiner Finanzsituation mehr als Andere auf Unterstützung aus Mainz angewiesen war, ist und bleiben wird.

Daher müssen alle drei einen Weg finden, unabhängig von persönlichen Befindlichkeiten zumindest auf der Sachebene miteinander klarzukommen; und dabei gemeinsam den Schwung und die Ideen zu nutzen, den vor allem Neulinge mitbringen. Egal ob sie Freunde sind oder nicht. Der Landkreis hat – wieder – drei Landtagsabgeordnete. Das ist sehr viel für einen solch kleinen Landkreis. Mit diesem Pfund muss er wuchern, müssen die drei Abgeordneten wuchern. So wie bislang das Trio Kohnle-Gros, Hartloff und Hartenfels. Zum Wohle des Landkreises.