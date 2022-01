Wandermusikanten, das sind wir: Das Westpfälzer Musikantenland hat das Prädikat immaterielles Kulturerbe verdient.

Die Auszeichnung immaterielles Unesco-Weltkulturerbe haben in Deutschland die Pfälzerwaldhütten-Kultur, auch regional begrenzte Bräuche und Feste, gelistet sind die Amateurmusikpflege in Baden-Württemberg, Instrumentales Laien- und Amateurmusizieren, Chormusik in deutschen Amateurchören und Posaunenchöre. Eine Reihe, in die das (West-)Pfälzer Musikantenland ganz prima passt. Die Bewerbung läuft.

Es ist einzigartig, was es in der Westpfalz gab und womit sich heute noch Menschen identifizieren, weil sie Nachkommen von Wandermusikanten sind oder in einem der Musikverein im Musikantenland sozialisiert wurden. Deshalb heißt es jetzt: Daumendrücken! Die Region kann nur gewinnen.