Was erlaubt ist, mag noch lange nicht sinnvoll sein. Im Kampf gegen Corona ist jetzt Vernunft gefragt.

Die Ungeimpften an den Pranger zu stellen, ist einfach. Auch wenn die Kritik an dem unsolidarischen Verhalten absolut berichtigt ist, muss festgehalten werden, dass es für eine Impfpflicht keine klare Mehrheit in der Gesellschaft gab.

Die ansteigenden Infektionszahlen machen deutlich, dass die Verantwortung jedes Einzelnen wieder gefragt sein wird. Es ist bitter für die Karnevalisten, am 11.11. lesen zu müssen, dass die Kampagne, die mehrere Vereine planen, wieder auf der Kippe steht. Schnelle und besonnene Entscheidungen sind jetzt gefordert. Die Vereine sollten sie treffen, ehe die Politik sie trifft, was wohl nur noch eine Frage der Zeit ist.

Wichtig ist aber vor allem eins: Regeln, die aufgestellt werden, bringen nur etwas, wenn sie auch kontrolliert werden. Und auch das muss wiederum kontrolliert werden. Der Gastwirt, der sich keinen Impfpass zeigen lässt, hat den Anspruch auf eine Öffnung verwirkt. Tests in den Schulen müssen unter Aufsicht durchgeführt werden, so umständlich das sein mag.