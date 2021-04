Mobilität ist eines der zentralen Zukunftsthemen für den ländlichen Raum. Der Kreis ist daher gut beraten, sich auf einen neuen Weg zu begeben.

Breitbandausbau, medizinische Versorgung und Mobilität – das sind die drei wahrscheinlich wichtigsten Themen für den ländlichen Raum, um verloren gegangene Attraktivität zurückzugewinnen. Beim Breitbandausbau muss der finanziell schmalbrüstige Kreis Kusel auf möglichst viele Millionen von Bund und Land setzen. Für die ärztliche Versorgung kann er nur hoffen, dass zukünftige Medizinergenerationen wieder mehr Spaß am Hausarzt-Dasein finden und die Tele-Medizin vorankommt. Bei der Mobilität aber hat er es in Teilen selbst in der Hand, wie er sich in den nächsten Jahren aufstellt.

Daher war und ist es auch richtig, diesem Thema einen eigenen Beauftragten zu geben. Jemanden wie Karl-Heinz Schoon, der schon in seiner früheren Funktion als Verbandsbürgermeister gezeigt hat, dass er ausgetretene Wege frühzeitig verlässt, um seiner Zeit voraus zu sein – Stichwort Solar GmbH. Denn um die Mobilität der Zukunft attraktiv zu gestalten, reicht es nicht aus, drei Busse pro Tag zu festen Uhrzeiten in jedes Dorf zu jagen und dann leer wieder rausfahren zu lassen. Mobilität muss flexibler sein, muss möglichst alle Verkehrsmittel vernetzen – von der Bahn bis zum privaten Angebot der Mitfahrt. Und zwar so, dass sie möglichst gut zu den Bedürfnissen im Kreis passt.

Eine Lösung von der Stange hilft nicht (mehr).