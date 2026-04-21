Das Jugendtaxi sollte junge Menschen mobiler machen und ihnen neue Möglichkeiten der Abendgestaltung eröffnen. Auf Anfrage der RHEINPFALZ zieht die Kreisverwaltung Bilanz.

Wer seine Jugend im ländlichen Raum verbringt – oder verbracht hat –, wird die Situation kennen: Nach abendlichem Ausflug, bedingt durch nicht existente öffentliche Nahverkehrsanbindung und durch Alkoholkonsum womöglich auch mangelnde eigene Fahrtüchtigkeit, werden die Kilometer, die einen vom eigenen Bett trennen, oft zur großen Hürde. Der Landkreis wollte im Jahr 2022 für junge Menschen, die im Landkreis Kusel leben, zumindest in Ansätzen Abhilfe schaffen: Das sogenannte Komm-Gud-Hääm-Projekt beinhaltet eine finanzielle Förderung von wochenendlichen Taxifahrten junger Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren von fünf Euro pro berechtigter Person. Diese Fahrten müssen einen Ort im Kreis Kusel als Ziel haben und mit einem der zwei kooperierenden Taxiunternehmen Klauk und Sommer über die Bühne gehen. Der Restbetrag muss nach Abgabe der Berechtigungsscheine von den jungen Menschen selbst im Auto bezahlt werden.

Bilanz nach vier Jahren

Landrat Johannes Huber (CDU) und Verwaltungsmitarbeiter Wolfgang Borm, der unter anderem das Thema Öffentlicher Personennahverkehr bearbeitet, ziehen auf Anfrage der RHEINPFALZ eine bestenfalls gemischte Bilanz. Die auf 10.000 Euro pro Jahr gedeckelten Ausgaben für die Bezuschussung der Taxifahrten wurden in keinem der vergangenen Jahre auch nur ansatzweise ausgeschöpft: Während in den ersten beiden Jahren knapp 2000 Euro ausgegeben wurden, betrugen die Ausgaben 2024 etwa 600 Euro, und im vergangenen Jahr lagen sie sogar noch unter dieser Marke. An diesen Zahlen ist erkennbar: Das „Komm-Gud-Hääm“-Angebot hat sich nie wirklich bei den jungen Menschen, die es unterstützen wollte, etablieren können.

Gründe dafür sieht Landrat Huber in gestiegenen Taxipreisen, der nur beschränkten Verfügbarkeit von Fahrservices und selbstkritisch auch in der mäßig erfolgreichen Werbestrategie des Landkreises, die das Angebot bei den potenziellen Nutzern hätte bekannt machen sollen. Besonders erschwere außerdem die biologische Konstante des Alterns eine dauerhafte Etablierung: Selbst wenn sich das Angebot durch Werbung und Mundpropaganda bei einer Gruppe festgesetzt habe, sei diese schnell nicht mehr innerhalb des berechtigten Alterskorridors oder schließlich ganz aus dem Landkreis weggezogen. Der jährliche Wechsel an Berechtigten ziehe somit eine besondere Schwierigkeit in der Festigung des Angebots nach sich.

Gerade jedoch die vom Landrat erwähnte Preiskomponente wird wohl aber einen erheblichen Einfluss auf das Nutzungsverhalten haben: Eine typische Fahrt in Destination und Länge, St. Wendel nach Kusel, kostet gängigen und vom Landkreis empfohlenen Berechnungstools zufolge etwa 70 Euro – selbst dann also, wenn sich vier berechtigte Jugendliche die Mitfahrgelegenheit teilen, ist der Restbetrag von 50 Euro gerade für Schüler, Auszubildende oder Studenten noch immer ein stolzer Preis, der sicher viele davon abhält, diese Option in Betracht zu ziehen.

Der Landrat räumt ein, dass man dem Projekt durchaus attestieren könne, nicht in der Weise eingeschlagen zu sein, wie man es sich zum Zeitpunkt der Einführung vielleicht gewünscht hätte.

Ruftaxi als Alternative?

Ob das Scheitern der Initiative ein Zeichen dafür ist, dass der Landkreis die Verantwortung für Mobilität auf dem Land auf die individuelle Ebene verlegen muss? „Hart und kurz gesagt: ja“, bestätigt Huber. „Es ist einfach pragmatischer und praktischer, selbst zu fahren.“ Zumindest was nächtliche Fahrten oder Fahrten in den ganz frühen Morgenstunden angehe. Huber betont nämlich auch, dass das Ruftaxiangebot so ausgebaut wurde, dass alle Ortsgemeinden eine stündliche Verbindung im Zeitraum von 6 bis 22 Uhr haben. Zudem sei dieser Service im Preis des Deutschlandtickets inbegriffen und somit niedrigschwellig erreichbar, ergänzt Wolfgang Borm. Nur die Nachtzeiten, für die der Jugendtaxizuschuss gilt, sind eben nicht mit diesem Angebot abgedeckt.

Die Idee, im Angesicht kaum ausgeschöpfter Budgets der Maßnahme und der in den vergangenen Jahren gestiegenen Taxipreise die individuelle Förderhöhe im „Komm-Gud-Hääm“-Angebot zu erhöhen, sei bislang nicht aufgekommen, sagen Huber und Borm. Sie betrachten das auch nicht als eine realistische Lösung.

Wird das Projekt also mangels entsprechender Resonanz eingestellt? Auch das sei erst mal nicht geplant, sagt Huber, man wolle nicht den Eindruck vermitteln, sich nicht um die Jugend im Landkreis zu kümmern, und das Angebot vorerst weiter aufrechterhalten.