Das Jugendtaxi-Angebot des Landkreises wird kaum genutzt. Trotzdem ist es gut, „Komm-Gud-Hääm“ weiter anzubieten. Wenn auch nur als Zeichen an die Jugend.

Offensichtlich kennen nur wenige junge Menschen im Landkreis das „Komm-Gud-Hääm“-Projekt der Kreisverwaltung. Diese lässt für nächtliche Taxifahrten im Kreis Kusel einen kleinen Zusatzbeitrag springen, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen etwas mehr Mobilität zu ermöglichen. Doch das Angebot wird kaum genutzt.

Nach dem Gespräch mit dem Landrat scheint es wahrscheinlich, dass diese Förderungsmöglichkeit zunächst weiter in der jetzigen Form bestehen bleiben wird. Wenig genutzt, aber zumindest ein Signal, dass die lokale Verwaltung jugendliches Sozialleben unterstützen möchte.

Zumal die geringe Frequentierung ja auch etwas Gutes hat: Durch geringe Zuschusszahlungen wird der ohnehin klamme Haushalt nur geringfügig belastet, und es besteht kein Druck, das Angebot wegzukürzen – es wäre ohnehin kaum etwas einzusparen.