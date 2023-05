Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es brennt an allen Ecken, überall fehlt es an Leuten. Vor keiner Branche macht der Arbeitskräftemangel halt. Dabei verwende ich ganz bewusst diesen Begriff, denn es fehlt an allen: an Fachkräften,