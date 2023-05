Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alles Gute fürs neue Jahr! Um das mal vorneweg zu sagen, weil ich es so häufig vergessen habe bei Begrüßungen in dieser Woche. Noch nie habe ich einen Jahresbeginn erlebt, bei dem Menschen so verhalten waren, vor allem was die Vorsätze für das Jahr und ihre Ideen für die kommenden Monate betrifft. Die Gründe liegen auf der Hand.

Ich möchte also diese Zeilen nutzen, um ein wenig Optimismus zu verbreiten. Denn blättert man nur durch unsere Zeitungsausgaben dieser Woche, lässt sich durchaus Mut