Einkaufen: Lieber lokal

Während sich anderswo Inhaber großer Geschäfte ärgern, weil sie nicht öffnen dürfen, gibt es dieses Problem im Kreis Kusel nicht. Doch das heißt noch lange nicht, dass die Angebotspalette klein ist oder dass man nicht bekommt, was man braucht.

Will sagen: Auch in kleinen Läden lohnt sich das Einkaufen. Und es lohnt sich besonders, weil damit der lokale Einzelhandel unterstützt wird, den die Corona-Schließung hart getroffen hat. Einige haben zwar alternative Vertriebswege aufgebaut, aber der Absatz blieb weit hinterm Normalzustand.

Überall um mich herum erlebe ich die Besinnung aufs Lokale, den Willen zu unterstützen – und wenn es nur mit dem Bestellen von Pizza oder Burger ist. Das jetzt noch auf den lokalen Einzelhandel übertragen, ohne die Geschäfte zu stürmen und sich und andere zu gefährden, ist eine gute Sache. Und am besten auch noch auf lokale Lebensmittelproduzenten, dann werden wir gemeinsam ganz viel schaffen.

Und just hatte ich diese Zeilen geschrieben, kam gestern Nachmittag die Meldung: Es gibt eine neue Internetseite, auf der sich Geschäfte präsentieren können, ganz nach dem Motto #supportyourlocal. Tolle Sache. Also: Vorbeischauen auf www.dein-kusel.de! Und das Angebot nutzen!

Helfen: Ehrliche Finderin

Im Zusammenhang mit dem Einkaufen hat uns diese Woche auch eine gute Nachricht von Birgit Rotthus aus Rothselberg erreicht. Ihren Geldbeutel, den sie beim Einkauf im Wasgau in Kusel im Einkaufswagen hatte liegen lassen, hat eine ehrliche Finderin an der Kasse abgegeben. Dort konnte sie ihn abholen, nachdem sie den Verlust erst zuhause bemerkt hatte.

Alles war noch drin, freut sich Rotthus – und wir danken zusammen mit ihr fürs Finden und Abgeben. Sie schreibt: „Herzlichen Dank, dass es doch noch ehrliche Menschen gibt, gerade in der schwierigen Situation, in der wir uns befinden. Danke!“

Behelfsmasken: Farbenfroh lächelnd

Ja, es gibt Lockerungen. Und ja, es gibt auch gute Nachrichten. Aber da sind auch strenger gewordene Vorschriften: die Maskenpflicht etwa. Was mir auf den eingesendeten Fotos mit den sogenannten Behelfsmasken aufgefallen ist: die fröhlichen Gesichter. Klar, den Mund kann man nicht sehen, aber das Lächeln strahlt auch in den Augen. Das ist schön. Die Menschen lassen sich nicht unterkriegen und machen mit witzigen und farbenfrohen Masken das Beste daraus.

Auch ich habe diese Woche erstmals seit vielen Jahren wieder an der Nähmaschine gesessen. Noch sind die Ergebnisse wenig vorzeigbar, aber es macht mir viel Spaß und ich werde weiter rumprobieren. Wer weiß, wie lange das gehen wird, da kann eine kleine Kollektion für Erwachsene, Kinder und Hund – ach nein, der braucht ja keine – nicht schaden.

Veranstaltungen: Groß ist relativ

Was nicht für jeden zum Lachen ist, ist das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August. Die meisten Konzerte und ähnliche Veranstaltungen sind zwar schon abgesagt, aber was man sich auf den Dörfern doch noch fragt: Was ist mit unserer Kerwe? Groß gefeiert wird die zwar in so ziemlich jedem Ort – aber groß ist eben auch relativ, etwa zur Größe der Gemeinde.

So lange es noch keine offizielle Definition für eine Großveranstaltung gibt, hängen die Veranstalter, Vereine und Ortsgemeinden in einer unsicheren Lage fest. Wer will schon die Entscheidung einer Absage treffen, wenn es gar nicht unbedingt sein müsste?

Es ist aber auch verständlich, wenn auch jene sagen „Dann dieses Jahr besser nicht“, deren Termin noch in einiger Entfernung liegt. Jede Veranstaltung braucht Vorbereitung. Je näher der Termin rückt, desto schwieriger ist es, aus Verträgen rauszukommen. Und: Selbst was erlaubt ist, muss nicht unbedingt für die Gesundheit aller gut sein.

Deshalb wage ich die gar nicht so besonders gewagte Prognose, dass in diesem Jahr nur sehr wenige Kerwen im Landkreis gefeiert werden. Dafür wird im nächsten Jahr jeder sein Dorffest umso mehr zu schätzen wissen. Und die nächste Grillfeier mit Freunden, die hoffentlich noch in diesem Jahr wird stattfinden können.