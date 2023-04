Für Verwunderung sorgte bei mir anfangs auf meinem Weg zur Arbeit – von Pirmasens nach Kusel – die Beschilderung an der Baustelle der A62 bei Glan-Münchweiler. Vor der Abfahrt Glan-Münchweiler wird die Autobahn einspurig, weil die rechte Fahrbahn erneuert wird. Das ist auf einem großen Schild am Straßenrand zu lesen.

Auf einem kleinen Autobahnschild, das die Abfahrt nach Glan-Münchweiler nach dem zweispurigen Bereich einen Kilometer zuvor ausweist, wurde ein rotes Kreuz platziert. Die Abfahrt ist also gesperrt, denkt sich zumindest ein Fahrer, der nicht weiß, was ihn in ein paar Hundert Metern erwartet. Die rechte Spur wird abgetrennt und der Verkehr auf die Überholspur geleitet. So mancher, der dann nach rechts blickt, stellt fest, dass diese Fahrbahn eigentlich noch nutzbar wäre, denn von Bauarbeiten, Baumaterial oder Baufahrzeugen ist nichts zu sehen.

Ein Schild widerspricht dem anderen

Rund 500 Meter weiter fällt ein Wegweiser auf, der provisorisch mitten auf der rechten, freien Fahrbahn aufgestellt wurde. Er verweist mit einem Pfeil nach rechts auf die Abfahrt Glan-Münchweiler. Diese ist also doch befahrbar. Es scheint fast, als ob die rechte Spur nur so früh abgetrennt wurde, um einen schönen Platz für den Wegweiser zu schaffen.

Erst wird die Abfahrt als gesperrt angekündigt, dann ist sie doch frei, das kann einen schon verunsichern, wenn man die Strecke nicht oft oder gar zum ersten Mal fährt. Etwa 100 Meter später wird die Verwirrung noch größer: Dort zeigt das übliche große, blaue Autobahnschild am Straßenrand den Streckenverlauf im Normalfall: Geradeaus geht’s nach Kusel, neben einem weißen Pfeil, der nach rechts zeigt, sind die Orte Glan-Münchweiler, Altenglan, Niedermohr und Nanzdietschweiler untereinander aufgelistet. Soweit so normal. Aber: Ein rotes Kreuz verdeckt die Orte. Ein klares Zeichen: „Die Abfahrt ist doch gesperrt.“

Und zum Schluss dann doch die Ausfahrt verpasst

Etwa 20 Meter dahinter wurde allerdings – wieder mitten auf der gesperrten rechten Fahrbahn – ein Wegweiser platziert, auf dem Glan-Münchweiler und ein schwarzer Pfeil nach rechts zu sehen sind. „Achte nicht auf das große Schild, du kannst die Abfahrt nach Glan-Münchweiler ruhig nehmen“, sagt der Wegweiser. Und er behält Recht. An der Stelle der Abfahrt wird die Absperrung der rechten Fahrbahn unterbrochen – und zwar schon wenige Meter später.

Nun kann ich mir gut vorstellen, dass so mancher Fahrer, der nach Glan-Münchweiler wollte, beim ersten Mal die Abfahrt verpasst hat. Denn kaum hat man die Schilder und ihre widersprüchlichen Aussagen gesehen und richtig kombiniert, ist man auch schon an der Abfahrt vorbeigefahren. Da man auf der Autobahn nicht einfach wenden kann, folgt der Umweg über die nächste Ausfahrt Richtung Kusel.