Was beim Kreisrechtsausschuss passiert ist, hinterlässt Kopfschütteln. Ebenso beim Trafo-Projekt. Und für einen Klimaschutzmanager reichen zuweilen 24 Bewerber nicht aus.

Kreisrechtsausschuss

110 Fälle im Alleingang entschieden. Zumindest der Großteil davon erst in diesem Jahr. Wow. Respekt. Die Antwort auf unser Nachhaken übertrifft sogar unsere Erwartungen. Oder sollen wir lieber sagen: unsere Befürchtungen?

Man muss in Pandemie-Zeiten Verständnis dafür haben, wenn Behörden oder Institutionen die Kontakte möglichst umfassend einschränken. Auf das unbedingt erforderliche Minimum reduzieren. Das ist aber auch das Einzige in dieser Angelegenheit, das man der Vorsitzenden des Kreisrechtsausschusses zu Gute halten kann.

Damit endet aber auch das Verständnis. Denn die Bürger haben nicht nur ein recht auf Gesundheitsschutz. Sie haben auch ein Recht auf Recht. Gerade wenn sie mit Entscheidungen von Behörden hadern.

Das Verwaltungsgericht hat dem Kreisrechtsausschuss sehr deutlich aufgezeigt, dass es nicht geht, im Alleingang die Bürger von ihrem Anhörungsrecht bei Widerspruchsverfahren auszuschließen und dann auch noch im Alleingang über ihren Widerspruch zu entscheiden. Selbst wenn die Entscheidung in der Sache zu Recht erfolgt.

Das Gericht hat zugleich Möglichkeiten aufgezeigt, wie Gesundheitsschutz und das Recht auf Recht in Einklang zu bringen sind – mit so profanen Mitteln wie größeren Sälen oder Maskenpflicht. Dafür hätte es aber beileibe kein Gerichtsurteil gebraucht. Abschauen hätte gereicht. Denn der Rest des Justizbetriebs in Deutschland hat ja – Pandemie hin oder her – auch nicht seit mehr als einem Jahr seine öffentliche Tätigkeit eingestellt. Daher wirkt das, was sich in der Trierer Straße abgespielt hat, mehr wie ein Nicht-Wollen denn wie ein Nicht-Können.

Die Scherben darf, nein: muss nun Landrat Otto Rubly aufsammeln. Denn die Verantwortliche hat eine Neigung zum Abtauchen – so wie bei der seit vergangenen Freitag laufenden RHEINPFALZ-Anfrage zu den Fallzahlen, die erst durch Rubly am Mittwoch eine Antwort erbrachte.

Und das Zusammenkehren ist nicht einfach. Denn der vermeintlich einfachste Weg könnte verbaut sein: der, alles noch einmal aufzurollen und mündlich zu behandeln. Denn es ist juristisch nicht eindeutig geklärt, ob der Vorgang der Entscheidung womöglich bereits endgültig abgeschlossen ist, weil nicht gegen ihn geklagt wurde.

Falls es doch möglich sein sollte, wird es erst recht spannend. Nämlich zu verfolgen, wie binnen kürzester Zeit 110 Vorgänge verhandelt werden. Öffentlich. Sie nach diesem Desaster nochmals über Monate, zum Teil über Jahre liegen zu lassen, kann sich hier keiner mehr erlauben.

Klimamanager und Trafo

Nochmals wow. 24 Bewerber hatte die Verbandsgemeinde Oberes Glantal für die Stelle des Klimamanagers. Und das nächste „wow“ gleich hinterher: Kein einziger Bewerber hat die Hürde genommen, so dass nun nochmals ausgeschrieben ist. Entweder war das Bewerberfeld eher Masse als Klasse. Oder die Verbandsgemeinde ist ziemlich wählerisch.

Immerhin besteht bei dieser Stelle weniger Gefahr nachhaltiger Beschädigung als bei einem anderen Job, der kürzlich besetzt schien und doch wieder frei ist: der des Managers für das Trafo-Projekt der Landkreise Kusel und Kaiserslautern. 1,5 Millionen Euro vom Bund fließen für dieses Kultur-Projekt. Und nun sind schon zwei Ausschreibungen rum, ohne dass diese wichtige Stelle einen Inhaber hat, nachdem der Pressesprecher des Westpfalz-Klinikums, Dennis Kolter, nach Zusage seine merkwürdige Rolle rückwärts geübt hat und dann doch nicht kam.

Jetzt also folgt irgendwann der dritte Anlauf, jemanden Kompetentes für dieses so wichtige wie profilierte Projekt zu bekommen. Und die Verantwortlichen müssen zweierlei hoffen: dass die Stelle nicht bereits verbrannt ist; und dass sich ein baldmöglichst Auserwählter tatsächlich an die Arbeit macht. Sonst besteht irgendwann die Gefahr, dass der Geldgeber Bund die Faxen dicke hat.