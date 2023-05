Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 19-jährige Neal Gibs hat das erreicht, wovon viele Nachwuchsfußballer in der Region träumen: Vor kurzem unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim 1. FC Kaiserslautern. Der junge Außenverteidiger will sich in der ersten Mannschaft beweisen, hat aber auch Plan B.

„Ich glaube jedes Kind aus der Region, das Fußball spielt, träumt davon, einmal für den FCK im Fritz-Walter-Stadion aufzulaufen“, sagt Neal Gibs. „Und für