Die Firma KOB investiert in den nächsten fünf Jahren 50 Millionen Euro in ihre Gebäude und ihre Infrastruktur am Stammsitz. Dieses Projekt ist aus gutem Grund über Jahre hinweg akribisch vorbereitet worden. Zweite frohe Kunde aus Wolfstein: Die Kurzarbeit endet im Mai.

90.000 Quadratmeter Produktionsfläche nennt die Hartmann-Tochter KOB an ihrem Stammsitz ihr Eigen. Und die Gebäude, zumeist in den 50er bis 70er Jahren errichtet, sind in die Jahre gekommen.