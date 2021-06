Die Firma Karl Otto Braun, mit mehr als 800 Mitarbeitern größer Arbeitgeber im Landkreis Kusel, startet in der kommenden Woche mit Coronaschutzimpfungen für ihre Mitarbeiter. Nach Angaben von Unternehmenssprecherin Francoise Fuchs haben rund 270 Beschäftigte ihre Bereitschaft für die Impfung mitgeteilt. In einer ersten Lieferung erhält KOB kommende Woche 96 Impfdosen, die voraussichtlich an zwei Tagen vom Betriebsarzt verabreicht werden. Sobald weitere Dosen geliefert werden, sollen auch die übrigen impfwilligen Mitarbeiter geimpft werden. KOB ist impferfahren, weil jährlich auch Grippeschutzimpfungen angeboten werden.