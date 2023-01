Der Feuerwehrförderverein lädt für Samstag, 7. Januar, zum Knutfest am Feuerwehrgerätehaus in der Friedhofstraße ein. Das Motto lautet: „Wir feiern Knut ... und holen ihren Weihnachtsbaum.“ Der Verein sammelt ab 9 Uhr die Weihnachtsbäume ein, ab 16 Uhr gibt’s am Gerätehaus „Pälzer Grumbeerwaffele“, Getränke und den traditionellen Weihnachtsbaum-Weitwurf. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr geplant. Das Fest geht auf das schwedische Knutfest zurück. Der Tag ist benannt nach dem dänischen König, Knut IV, der im Jahr 1086 gestorben sein soll. Die Weihnachtszeit dauert in Schweden, Norwegen und Finnland 20 Tage und endet am 13. Januar. Dort werden an diesem Tag Kerzen und Schmuck von den Weihnachtsbäumen entfernt. Auch gibt’s den Brauch, den Weihnachtsbaum nach dem Abschmücken aus dem Fenster zu werfen und später zu verbrennen.