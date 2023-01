Der Feuerwehrförderverein Herschweiler-Pettersheim schloss mit einem Spaß aus dem hohen Norden das Weihnachtsbaumsammeln am Samstagnach ab. Die Floriansjünger feierten nach der Pandemie-Pause ihr 19. Knutfest: Es gab Weihnachtsbaumweitwerfen, selbst gebackene Speckwaffeln und ein großes Feuer, in dem die Bäume schließlich verbrannt wurden. Auch wurden die besten Leistungen belohnt. Für den Mann, der am weitesten den Weihnachtsbaum geworfen hatte, gab es ein Fünf-Liter-Bierfass. Die beste Werferin erhielt eine Flasche Likör und an die Kinder wurden Gummibärchentüten verteilt. Der Erlös kommt der Jugendfeuerwehr zugute, die sich mit gerade einmal vier Teilnehmern derzeit im Aufbau befindet, wie die Feuerwehrleute berichteten.