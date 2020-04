Es sah aus wie ein menschliches Gebiss, was Angler in der vergangenen Woche am Flussufer etwa 300 Meter hinterm Matzenbacher Friedhof entdeckt hatten. Diesen Fund übergaben sie zusammen mit einem nicht näher definierbaren Knochen und einem Stück, das aussah wie von einer Wirbelsäule, der Polizei. Wie diese mitteilt, seien die Fundstücke sichtbar bereits länger der Witterung ausgesetzt gewesen. Die Beamten übergaben sie der Rechtsmedizin, die dann Entwarnung gab: Die Knochen sind tierischen Ursprungs.