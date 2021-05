15 Hektar Wasserfläche, über 3,5 Kilometer Uferstrecke. Skulpturenweg, Tretbootverleih, Wasserspielplatz, Grillplätze, Aussichtsbänke, Liegewiesen, kulinarisches Angebot, Angeln. Der Ohmbachsee bietet fast unbegrenzte Freizeitmöglichkeiten. Auch Kneippen geht. Eigentlich jedenfalls. Das Problem fängt schon beim Stöpsel an.

„Das sieht aber nicht einladend aus.“ Es sind zwei Männer, die im Abstand von wenigen Minuten an diesem sonnigen Sonntagnachmittag in den großen Ferien diesen Satz aussprechen, wortgleich. Nicht, dass sie sich kennen würden. Die einhellige Reaktion betrifft den Zustand des Bassins, das eigentlich so schön liegt und als Kneipp-Becken angepriesen wird.

Unter Eichen in den Hang gebaut ist der Brunnen, ein wenig oberhalb des Uferwegs auf Grieser Seite und mit Seeblick. Stetig plätschert das Wasser aus einem Rohr ins kreisrunde Tretbecken mit einem Edelstahlgeländer und einem Standrohr aus unschönem Kunststoff als Stöpsel. Grimassen in Stein beobachten das Treiben. Die Köpfe sind in der Werkstatt des ortsansässigen Künstlers Lilau entstanden und Teil des Skulpturenwegs am See. Eine Holzbank erwartet den Wasserkurgast, ein paar Schritte weiter steht ein Picknicktisch.

Sonntags viel Betrieb

An einem Werktag-Morgen geht es beschaulich zu am Ohmbachsee. Dann verlieren sich ein paar Fußgänger, Radfahrer, Picknicker und auch Wassertreter auf dem Gelände. Sonntags ist das anders, und ganz besonders an einem Feriensonntag mit strahlendem Wetter. Dann gehört der See den Sonnenanbetern, Ausflüglern, Anglern und Bootsfahrern. Juchzende Kinder haben Spaß am Wasserspielplatz, die Eltern stehen am Kiosk an. Alle Tretboote sind unterwegs, manche schwimmen trotz Badeverbots. Dialekt und englisch, slawische und romanische Sprachen schwirren durch die Luft. Gruppen junger Leute wetteifern um die coolsten Sprüche, Radfahrer in bunten Klamotten gleiten vorbei, Hunde bellen ihnen nach.

Am Wassertretbecken atmen Natursteine und ein grünes Blätterdach trotzdem Ruhe. Hinweisschilder fehlen, doch übersehen werden kann dieses lauschige Plätzchen trotzdem kaum. „Ach, da kann man auch Wasser treten“, sagt eine Frau im Vorbeigehen.

Kann man. Eigentlich.

Was ist da nur los?

Die beiden Frauen mit Handtuch, die mit ihren Männern den Storchengang im kalten Wasser wagen wollten, kneippen lieber nicht. Acht Schritte am Rand entlang würden den Kreis im Becken schließen. Doch obenauf schwimmen Zigarettenkippen und auf dem Boden wächst ein Belag in schlammbraun und algengrün. Der Beton war wohl mal blau, die Farbe ist längst abgeplatzt. Und höher als bis zum Knöchel reicht das Wasser auch nicht.

Zu allem Überfluss kommt auch noch ein Trio älteren Semesters, das rasten will im Schatten. Ihr winziger Hund hat Durst – sie halten ihn schnell mal ins Tretbecken hinein.

Was die Hunde angehe, brauche es dann wohl doch ein Schild, wenn die Einsicht schon nicht da sei, sagt Heiko Kopp, für den Ohmbachsee zuständiger Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, dem auch die Mängel am Becken nicht fremd sind. Regelmäßige Kneipp-Grüppchen haben ihn schon öfter angesprochen, sagt er.

Stöpsel gezogen

Das Problem: Immer wieder schlügen in diesem Sommer Besucher über die Stränge. Unter den Beispielen, die er nennt, gehört das über sechs Meter lange Segelboot, das kürzlich morgens auf dem eigentlich nur für Tret- und Ruder- oder Paddelboote freigegebenen See gesichtet wurde, eher in die Rubrik zum Schmunzeln. Zerstörte Infokästen und versenkte Tretboote klingen weniger harmlos.

Am Kneippbecken werde vor allem gerne der Stöpsel gezogen – und das sei wohl auch an diesem Sonntag wieder einmal passiert. Kopp hat Mitarbeiter der Bautruppe, die in Seenähe wohnen, motiviert, ihre Spaziergänge öfter mal ans Ufer zu verlegen, ein Auge auf die Anlage zu haben und zu berichten. „Und morgens um neun war das Becken noch tipptop“, betont er.

Bis auf den Boden jedenfalls. Dessen unappetitlicher Zustand sei auf der Agenda. „Aber es muss eine ordentliche Betonsanierung her, der letzte Versuch hat nicht gehalten“, erläutert Kopp. Diese Renovierung solle im Winterhalbjahr erfolgen.