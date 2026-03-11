Tomas Schimek vom TTC Brücken holte beinahe beide Titel bei den Senioren 65. Schimeks Vereinskamerad Markus Dreier hätte fast eine Überraschung geschafft.

Einen gelungenen Auftakt gab es bei den südwestdeutschen Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren am vergangenen Wochenende in Maximiliansau. Dafür verantwortlich war ein Brücker Pfalzligaspieler. Thomas Schimek vom TTC Brücken gelang bereits am Samstag beinahe das Double bei den Senioren 65.

„Thomas Schimek und Berthold Ehrhart haben den Titel unter sich ausgemacht“, berichtet die Verbandsseniorenwartin des Pfälzischen Tischtennisverbandes Steffi Schneider nach dem Turnier. Dabei hatte der Brücker am vergangenen Samstag bereits in der Gruppenphase dominiert. Schimek gehörte neben Bernd Zimmermann (TTC Steinalben) und Berthold Ehrhart ( TTC Dahn) zu den Favoriten der Altersklasse.

Souverän in der Gruppe

Gegen Bernd Baumann (SV Remmesweiler), Günther Meier (TTC GW Zewen) und Hans-Jürgen Salpeter (1. TTC Pirmasens) gewann er in der Gruppe jeweils klar, gab insgesamt nur zwei Durchgänge ab. Im K.O.-Feld hatte er es dann mit dem Saarländer Uli Klicker (TTC Oberwürzbach) zu tun. Den Noppenspieler wies er mit 3:0-Sätzen in die Schranken. Wesentlich enger wurde es dann gegen Berthold Erhart vom TTC Dahn, der im Ligaalltag in der Verbandsoberliga Saar/Pfalz aufschlägt, früher jedoch auch höherklassig spielte. Nach zwei verlorenen Durchgängen zum Auftakt drehte Schimek die Partie gänzlich und gewann noch in fünf Sätzen.

„Im Senioren 65-Doppel ist Thomas Schimek mit Stefan Müller aus Zellertal auf den zweiten Platz gekommen. Stefan Müller war schon froh, dass er überhaupt an den Südwestdeutschen teilnehmen konnte“, freute sich die Verbandsseniorenwartin Steffi Schneider über den Erfolg des Duos. Mit dem Brücker Pfalzligaspieler Schimek gewann Müller jeweils in vier Sätzen gegen Lothar Rees/Frank Schmidt (VfR Simmern/TTSG Sörgenloch) und im Halbfinale gegen Günther Meier und Michael Werle (TTC GW Zewen/TTC Grün-Weiss Kirn). Mit eben diesem Ergebnis musste sich das Duo dann allerdings im Endspiel gegen Bernd Baumann/Uli Klicker (SV Remmesweiler/TTC Oberwürzbach) geschlagen geben, holte aber den Silberrang. Die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften hatte Schimek bereits durch seinen Sieg im Einzelwettbewerb eingefahren.

Markus Dreier springt ein

„Daniel Stucky musste absagen, sein Vereinskamerad Markus Dreier ist eingesprungen. Es ist super gelaufen und er hat dann sogar um den dritten Platz bei den Senioren 50 gespielt, der ihn berechtigt hätte, bei den deutschen Meisterschaften zu spielen. Das war eine echt gute Leistung“, lobte Schneider den Brücker. Dreier hatte in einer Gruppe mit dem späteren Sieger Daniel Sporcic (TTV Andernach) ein dickes Brett zu bohren, gewann dann jeweils in fünf Sätzen gegen Sascha Schmidt (VfL Dermbach) und Marcel Barra (TTG Fremersdorf). Gegen Sporcic unterlag er erwartungsgemäß. Nachdem er Dirk Butz (TTV Albersweiler) im Viertelfinale abermals in fünf Sätzen besiegte, war erst im Halbfinale gegen Peter Schäffer (TTV Albersweiler) Endstation. In der Satzverlängerung des fünften Durchgangs unterlag er im Spiel um den dritten Platz, dem letzten Qualifikationsplatz zur DM, gegen Alexander Geyer (TTF Besseringen) mit 10:12. Im Doppel scheiterte Dreier mit dem Saarländer Jörg Krauss zum Turnierauftakt. Für Dreier bleibt als letzter Strohhalm, dass der PTTV noch einen Nachrücker-Platz erhält, weil ein Teilnehmer oder Verband seinen Platz nicht in Anspruch nimmt. Absagen gab es in der Vergangenheit immer wieder, so dass Dreier durchaus noch hoffen kann.