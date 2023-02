Der Brand einer Trafostation hat am Mittwoch zu einem längeren Stromausfall in St. Julian gesorgt. Wie ein Sprecher der Pfalzwerke auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, waren von dem Stromausfall, der nach drei Stunden und 15 Minuten behoben gewesen sei, knapp 70 Haushalte betroffen. Die Störung sei kurz vor 17 Uhr aufgetreten, kurz nach 20 Uhr sei die Stromversorgung wieder hergestellt gewesen. Dem Pfalzwerke-Sprecher zufolge waren viele Haushalte sogar früher mit Elektrizität versorgt, bei der Straßenbeleuchtung habe es länger gedauert, die Störung zu beheben. Die Wehren aus St. Julian, Glanbrücken und Lauterecken waren ausgerückt, um das Feuer in der Trafostation zu löschen. Ein Nachbar hatte aus dem Trafohäuschen Rauch aufsteigen sehen.