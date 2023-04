Im Oktober 2021 nahm Frederik Staudt seine Tätigkeit als Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein auf. Seine Stelle wurde in den ersten beiden Jahren zu 100 Prozent gefördert. Ab Oktober soll eine Verstetigung des Klimaschutzes über drei Jahre vorgenommen werden, heißt: Staudt soll weiter bleiben. Die Kosten belaufen sich auf 150.000 Euro, die Förderung beträgt 60 Prozent.

Neben Öffentlichkeitsarbeit, etwa beim wöchentlichen „Klima-Monday“, gehören zu Staudts Tätigkeiten auch die Hilfestellung bei Nahwärmeprojekten wie in Wiesweiler und die Unterstützung von Gemeinden bei energetischen Sanierungen wie beim Dorfgemeinschaftshaus Aschbach oder der Halle in Kreimbach-Kaulbach. Außerdem bietet er kostenlose Energieberatungen über die Verbraucherzentrale an, erläutert Verbandsgemeindebürgermeister Andreas Müller.

Das Klimaschutzkonzept werde voraussichtlich im April fertiggestellt. Es soll eine Energie- und Treibhausbilanz, eine Potenzialanalyse und einen Maßnahmenkatalog enthalten. Durch die Weiterführung sollen die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept umgesetzt werden können. Zukünftig geplant sind beispielsweise Bürgerinformationsveranstaltungen, die Beschaffung von Strommessgeräten und deren Verleih an Bürger, Stadtradeln und die Unterstützung bei der Sanierung von Liegenschaften der Verbandsgemeinde samt Fördermittelbeschaffung.