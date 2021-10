Klimaschutzmanagerin Vera Schumann ist zufrieden mit der Resonanz auf den ersten Tag der offenen Tür zum Thema „Klimaschutz ganz praktisch“ im Landkreis am Sonntag. Ob es eine Wiederholung gibt, steht noch nicht fest.

Es waren die Umbauten und energetischen Modernisierungen, die laut Vera Schumann am Sonntag das größte Interesse hervorriefen. Acht Familien aus dem Kreis hatten sich auf Initiative des Arbeitskreises Klimaschutz bereit erklärt, ihre Konzepte von klima- und umweltverträglichem Bauen vorzustellen, auf Klippen bei der Umsetzung hinzuweisen und besonders effektive Maßnahmen zu benennen. Die Idee war in der Arbeitsgruppe „Wärmewende im Eigenheim“ entstanden. Die Bandbreite der Gebäude reichte vom 300 Jahre alten Bauernhaus bis zum wissenschaftlich begleiteten innovativen Holzhaus.

Schumann hatte die teilnehmenden Häuser am Sonntag auch selbst besucht. „Die Diskussionen, die ich mitbekommen habe, waren alle sehr konkret“, erläuterte Schumann am Montag: „Meist waren es Leute, die gerade in der Position sind, sich eine neue Heizung anschaffen zu müssen. Oder die eine Scheune umbauen wollen und sich dann vor Ort Infos darüber abholten, wie andere das umgesetzt haben.“

Ehemalige Scheune gefragt

Die meisten Interessenten hatten sich für Besuche bei Achim Seyler in Langenbach und Erhard Jahn in Niederalben angemeldet: eine zu Wohnraum umgebaute Scheune und ein altersgerecht umgebautes und energetisch saniertes Einfamilienhaus aus den 1960ern.

„Bei mir waren sieben Parteien. Vor allem Menschen, die alte Heizungen haben, weg vom Öl wollen und sich fragen, wie es am besten klappt mit einer Wärmepumpe in einem älteren Haus“, bestätigt Erhard Jahn Schumanns Einschätzung: „Letztlich spitzte es sich oft auf die Frage zu: Was verbraucht das Ding, und kann man das in Öl umrechnen?“ Herausgeschält habe sich auch, „dass Heizungsbauer Nachholbedarf haben“, wie er formuliert. „Nicht dabei, Leitungen sauber zu verlegen, aber bei der Feinabstimmung vom Verbrauch.“ Eine Stunde hatten die Organisatoren pro Interessent für die Diskussion geplant. „Das war jeweils knapp bemessen“, sagt Jahn.

Auch spontane Besucher

Wie viel Resonanz der Tag genau fand, konnte die Klimaschutzmanagerin nicht sagen. Bei der federführenden Kreisverwaltung waren zwölf Anmeldungen von Familien und Einzelpersonen eingegangen. Allerdings hatten sich auch Personen direkt bei den Hausbesitzern gemeldet oder waren spontan aufgetaucht. Manche wollten auch zu einem späteren Zeitpunkt vorbeikommen, weil der Tag nicht passte, so Schumann. „Für mich heißt das, dass es Interesse gibt.“

Ob es eine Wiederholung geben wird, steht noch nicht fest. Schumann: „Wir wollen in den nächsten Wochen erstmal ein Nachbereitungstreffen machen, und dann werde ich auch mehr erfahren, wie die Teilnehmer den Tag erlebt haben und welches Fazit sie ziehen.“