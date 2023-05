Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Acht Familien öffnen am 3. Oktober im Landkreis ihre Häuser. Sie wollen zeigen, wie sie ihre Eigenheime energieeffizient umgerüstet haben – und auch, was nicht so geklappt hat. Es geht um Heizsysteme, Stromversorgung, Gebäudehüllen, E-Mobilität und klimafreundliche Gärten.

Ein über 300 Jahre altes Bauernhaus, ein Scheunenumbau, ein Holzhaus und typische Einfamilienhäuser aus den 1930-Ern, den Sechziger- und den Neunzigerjahren: Das Spektrum,