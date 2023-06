Die Gemeinde tritt dem Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP) bei, für den das Land den Kommunen 180 Millionen Euro zur Verfügung stellt – die Verbandsgemeinde Oberes Glantal erhält davon rund 847.000 Euro. Wer mitmachen möchte, verpflichtet sich, mindestens drei Projekte für den Klimaschutz und im Sinne der Anpassung an Klimawandelfolgen zu verfolgen, zitierte Ortsbürgermeister Thomas Wolf in der Ratssitzung die Vorgaben. Ideen gibt es einige: Wolf nannte den klimagerechten Neubau der Kita St. Valentin, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, das Nachpflanzen von Bäumen im Ort, die Erweiterung des Radweges zur Dorfmitte, einen CO2-neutralen Bau der Mehrzweckhalle am Ohmbachsee sowie den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach der Kita Regenbogen und später auch auf den Dächern der Bürgerhäuser. Zudem könnte der Bauhof-Fuhrpark nach und nach auf E-Fahrzeuge umgestellt werden, und die Nahwärmeversorgung im Neubaugebiet „Im Pferch“ wird als Ziel genannt. Der Ideenliste wurde einstimmig zugestimmt.