Die Kreisverwaltung hat bei ihrer Klimafit-Challenge rund 1,2 Tonnen CO 2 eingespart und die Mitarbeiter 360 Punkte gesammelt, für die wiederum 36 Bäume gepflanzt werden. Vier Wochen lang hatten die Mitarbeiter Zeit, Fachvorträge zu besuchen, bei Wanderungen mitzumachen und in Sachen Mobilität auf Fahrgemeinschaften oder das Fahrrad zu setzen statt auf das eigene Auto. 40 Mitarbeiter haben sich der Behörde zu Folge an der Aktion beteiligt. Ins Leben gerufen wurde die Klimafit-Challenge von Julietta Horbach, der Beauftragten für Betriebliches Gesundheitsmanagement, und von Klimaschutzmanagerin Vera Schumann, die auch die erzielte CO 2 -Einsparung kalkuliert hat. Ein Termin für die Baumpflanz-Aktion steht noch nicht fest.