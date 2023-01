Mit einem Auftritt der Musikerinnen Klezmers Techter und ihrem Programm „Ava Olam“ beginnt am morgigen Mittwoch, 25. Januar, das diesjährige Kulturprogramm in der ehemaligen Synagoge Meisenheim. Das Trio ist zudem am Samstag, 28. Januar, um 11.30 Uhr in der Zehntscheune auf der Burg Lichtenberg zu erleben.

Auf Burg Lichtenberg wird am 28. Januar die Kombi-Ausstellung „1700 Jahre jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz“ und die Ausstellung des Fördervereins Ehemalige Synagoge Odenbach präsentiert. Die Exponate sind bis Mai im ersten Stock der Zehntscheune zu sehen.

Ebenfalls passend zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, der in Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz alljährlich am 27. Januar begangen wird, spielen Klezmers Techter vorab in Meisenheim im Haus der Begegnung. Das Trio wurde 1994 gegründet und verbindet Klezmermusik mit Klassik und Jazz. Das Ensemble möchte mit großem Respekt vor dem musikalischen Erbe der aus dem jiddischsprachigen Osteuropa stammenden Klezmermusik „von Leid und Sehnsucht, von bitteren Zeiten, aber auch von großer Fröhlichkeit“ erzählen.

Neues Kulturprogramm startet

Bandleaderin und Klarinettistin Gabriela Kaufmann aus Kiedrich war Schülerin des Klezmer-Meisters Giora Feidman. Akkordeonistin Almut Schwab ist Dozentin für Akkordeon und Klezmermusik an der Musikhochschule Mainz. Und die 2018 hinzugestoßene Kontrabassistin Nina Hacker aus Budenheim hat in Weimar Jazz und Popularmusik studiert und war Gastmusikerin bei Giora Feidman.

Der Auftritt eröffnet das vielseitige Kulturprogramm, das der Träger- und Förderverein Synagoge Meisenheim und das Volksbildungswerk auch in der ersten Jahreshälfte 2023 wieder ausrichten. Nach der mitreißenden Klezmermusik zum Auftakt geht es am Sonntag, 12. Februar, um 17 Uhr weiter im Haus der Begegnung. Das Gesangsquartett Canto Quaternio präsentiert unvergängliche Lieder aus der Renaissance über Lebensfreude, Liebeskummer und Eitelkeiten, kündigt der Veranstalter an. In einem Villa Musica-Konzert am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr erklingen im Haus der Begegnung Mozarts Streichquintett C-Dur und Tschaikowskys grandioses Streichsextett „Souvenir de Florence“.

Musik und Lesung

Ein klassischer Höhepunkt ist das Jubiläumskonzert des Orchesters der Musikfreunde Bad Soden im Paul-Schneider-Gymnasium am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen Haydns Sinfonie Nr. 92 („Oxford“) und Mozarts Klavierkonzert Nr. 21 mit der renommierten Pianistin Kathrin Isabelle Klein. Tenor Rolf Schmitz und Pianist Holger Knöbel präsentieren im Haus der Begegnung Lieder von Schumann („Dichterliebe“) und Brahms am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr. Ein offenes Singen mit bekannten Volksliedern mit Dirk Papke findet am Mittwoch, 12. April, um 19.30 Uhr statt.

Die preisgekrönte Pianistin Ekaterina Derzhavina interpretiert am Sonntag, 16. April, um 17 Uhr berühmte Werke von Mozart, Debussy und Schumann. Paddy Schmidt und Almut Ritter spielen Irish Folk in allen Facetten am Freitag, 21. April, um 20 Uhr im Brauhaus. Der Journalist Andreas Speit liest dann wieder im Haus der Begegnung aus seinem Buch „Verqueres Denken. Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus“ am Mittwoch, 26. April, um 19.30 Uhr.

Auch das Chawwerusch-Theater kommt

Die Band ABBA-Explosion mit der Sobernheimer Sängerin Ully Mathias kommt am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr ins Paul-Schneider-Gymnasium mit den live gespielten Hits der schwedischen Pop-Legende. Jutta Ströter-Bender gibt am Mittwoch, 24. Mai, um 19.30 Uhr in der ehemaligen Synagoge Einblicke in Sammlungen mit Kinder-Zeichnungen zu Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert.

Das Herxheimer Chawwerusch-Theater spielt das Stück „Animal Farm“ („Alle sind gleich, einige sind gleicher!“) frei nach George Orwell auf dem Schlossplatz am Sonntag, 18. Juni, um 19 Uhr. Bei Regen findet die Veranstaltung im Paul-Schneider-Gymnasium statt. Zu einem weiteren offenen Singen lädt Dirk Papke findet am Mittwoch, 21. Juni, um 19.30 Uhr ein.

Info

Die ausführlichen Programme des Hauses der Begegnung und des Volksbildungswerkes finden sich unter www.synagoge-meisenheim.de. Studenten und Schüler haben freien Eintritt zu den Veranstaltungen.

Der Eintritt zum Konzert am 25. Januar, 19.30 Uhr, ist frei, eine Spende willkommen. Infos gibt es unter der Telefonnummer 06753 2207.