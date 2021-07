Musikfreunde aus Ruthweiler können am Samstag, 17. Juli , ab 19 Uhr ein etwa dreistündiges Konzert vom offenen Fenster aus miterleben. Günther Veit hat fünf Musikerkollegen zu sich nach Hause eingeladen, um auf dem Balkon zu musizieren. Da das Haus in der hoch gelegenen Straße „Am Spelzenacker“ steht, wird die Musik über das ganze Dorf erklingen. Für Veit ist es ein Dankeschön an seine Freunde dafür, dass sie an der Musik-CD „Ein Leben mit Musik“ mitgewirkt haben. Der Tonträger mit 17 Liedern ist nicht käuflich zu erwerben, sondern ein Geschenk Veits an Freunde und Bekannte. Veit gehört dem Klezmer-Trio „Duveizi“ und dem Musikantenland-Trio an. Mit dem Gastgeber, Horst Durst, Dieter Zimmer und Georg Bingert werden die Mitglieder der beiden Trios sowie Gerhard Köhler musizieren. Es werden Klezmer-Musik, Wiener Kaffeehausmusik, Evergreens und Opernmelodien gespielt.