Tschüß Hausaufgaben, Gedichtinterpretationen und Büffeln für die nächste Arbeit. 46 junge Menschen haben am Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel ihr Abitur abgelegt.

Hallo Freiheit! Den Start in einen neuen Lebensabschnitt feierten 46 Abiturientinnen und Abiturienten des Siebenpfeiffer-Gymnasiums Kusel unter dem Motto „ABI Looking for Freedom“. Der „kleine, aber feine Jahrgang“ war der kleinste der Schulgeschichte – der größte Jahrgang 2001 zählte 147 Absolventen.

Zunge rausstrecken ist am großen Tag natürlich erlaubt. Foto: Sabrina Schreiner Der Stammkurs Sport ist definitiv geübt in Siegerlächeln und -posen. Foto: Sabrina Schreiner Viel Girlpower und eine gewaltige Menge Humor zeichnen den Stammkurs Sozialkunde aus. Foto: Sabrina Schreiner Die Abiturientinnen ... Foto: Sabrina Schreiner ... und Abiturienten ließen sich in unterschiedlichen Konstellationen ablichten. Foto: Sabrina Schreiner 22 Abiturientinnen gehen mit viel Zuversicht und Herz mutig den nächsten Lebensabschnitt an. Foto: Sabrina Schreiner Die 24 Abiturienten und schon wieder ein (unbemerkter?) Fotobomber. Foto: Sabrina Schreiner Mit 14 Leuten der größte der fünf Stammkurse: Erdkunde. Foto: Sabrina Schreiner Typisch höflich: der Stammkurs Englisch. Foto: Sabrina Schreiner Noch einer fehlt: der Stammkurs Informatik. Foto: Sabrina Schreiner Noch ein paar Eindrücke ... Foto: Sabrina Schreiner ... Foto: Sabrina Schreiner ... Foto: Sabrina Schreiner ... Foto: Sabrina Schreiner ... von brav ... Foto: Sabrina Schreiner ... bis keck. Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Familie, zahlreiche Freunde, Lehrer und Ehrengäste versammelten sich in der Fritz-Wunderlich-Halle um die Abiturientinnen und Abiturienten zu verabschieden. Foto: Sabrina Schreiner Zum Abschluss noch ein Herzchen. Foto: Sabrina Schreiner Foto 1 von 25

„Aber die Zahl ist nicht entscheidend, wichtig ist, was ihr aus der Zeit gemacht habt, wie ihr gewachsen seid“, versicherte Schulleiter Marco Schneider den jungen Leuten. Er attestierte dem Jahrgang, die Grundlagen der Demokratie verinnerlicht zu haben: Meinung vertreten, andere Perspektiven aushalten, Verantwortung übernehmen – und all das voller Respekt füreinander.

Nun ende ein Kapitel, für die Schule sei das ein Moment der Freude sowie des Loslassens. 22 Frauen und 24 Männer machen sich auf einen Weg voller Chancen und Möglichkeiten. Der Jahrgang mit seinen unterschiedlichen Persönlichkeiten habe eindrucksvoll belegt: „Vielfalt ist keine Herausforderung, sondern eine Stärke.“ Passend dazu haben sich die jungen Menschen in der Schule mit einem Zitat verewigt: Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe.

Gefeiert mit allem, was dazugehört

Selbstverständlich wurde das Abitur mit Mottowoche, Abigag, Gottesdienst und Empfang, feierlicher Ausgabe der Zeugnisse am Freitag sowie dem Abiball am Samstag in der Fritz-Wunderlich-Halle gebührend gefeiert. Das beste Abitur legte Chiara Reiß ab, die ein paar mehr MSS-Punkte ergattern konnte als Kamil Lukas Ibrahim und Malina Charlotte Schneider (alle 1,3).

Der Abiturjahrgang 2026

Zoe Allmann, Marie Elaine Andes, Johannes Tom Bauerfeld, Leonid Bonin, Luisa Braun, Lea Daub, Lisa Brianna Decklar, Jonas Ditscher, Max Dörr, Emily Dusch, Liel Sophie Eckfelder, Noah Joel Faus, Dorian Fritz, Julia Gemmel, Felix Gerino, Ben Gilcher, Johanna Hindenberger, Tizian Louis Huber, Kamil Lukas Ibrahim, Mino Luca Kaiser, Alina Pauline Koch, Linus Max Köhler, Tom Korb, Lukas Leonhardt, Hannah Paula Lill, Lena Molitor, Marina Moris, David Raphael Müller, Klara Niebergall, Lukas René Nikolaus, Patricia-Antonia Pantea, Chiara Reiß, Fabienne Rumpf, Aaron Ruth, Emil Schäfers, Malin Scherne, Robin Schmelzle, Malina Charlotte Schneider, Amelie Schuck, Lasse Schultz, Jonas Thiel, Liam Noel Weigel, Felix Wetzel, Bisma Zafar, Paul Zimmer und Vera Zirk.