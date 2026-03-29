Kusel Kleinster Jahrgang ever: Knapp 50 junge Leute machen Abitur in Kusel (mit Bildergalerie)
Hallo Freiheit! Den Start in einen neuen Lebensabschnitt feierten 46 Abiturientinnen und Abiturienten des Siebenpfeiffer-Gymnasiums Kusel unter dem Motto „ABI Looking for Freedom“. Der „kleine, aber feine Jahrgang“ war der kleinste der Schulgeschichte – der größte Jahrgang 2001 zählte 147 Absolventen.
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„Aber die Zahl ist nicht entscheidend, wichtig ist, was ihr aus der Zeit gemacht habt, wie ihr gewachsen seid“, versicherte Schulleiter Marco Schneider den jungen Leuten. Er attestierte dem Jahrgang, die Grundlagen der Demokratie verinnerlicht zu haben: Meinung vertreten, andere Perspektiven aushalten, Verantwortung übernehmen – und all das voller Respekt füreinander.
Nun ende ein Kapitel, für die Schule sei das ein Moment der Freude sowie des Loslassens. 22 Frauen und 24 Männer machen sich auf einen Weg voller Chancen und Möglichkeiten. Der Jahrgang mit seinen unterschiedlichen Persönlichkeiten habe eindrucksvoll belegt: „Vielfalt ist keine Herausforderung, sondern eine Stärke.“ Passend dazu haben sich die jungen Menschen in der Schule mit einem Zitat verewigt: Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe.
Gefeiert mit allem, was dazugehört
Selbstverständlich wurde das Abitur mit Mottowoche, Abigag, Gottesdienst und Empfang, feierlicher Ausgabe der Zeugnisse am Freitag sowie dem Abiball am Samstag in der Fritz-Wunderlich-Halle gebührend gefeiert. Das beste Abitur legte Chiara Reiß ab, die ein paar mehr MSS-Punkte ergattern konnte als Kamil Lukas Ibrahim und Malina Charlotte Schneider (alle 1,3).
Der Abiturjahrgang 2026
Zoe Allmann, Marie Elaine Andes, Johannes Tom Bauerfeld, Leonid Bonin, Luisa Braun, Lea Daub, Lisa Brianna Decklar, Jonas Ditscher, Max Dörr, Emily Dusch, Liel Sophie Eckfelder, Noah Joel Faus, Dorian Fritz, Julia Gemmel, Felix Gerino, Ben Gilcher, Johanna Hindenberger, Tizian Louis Huber, Kamil Lukas Ibrahim, Mino Luca Kaiser, Alina Pauline Koch, Linus Max Köhler, Tom Korb, Lukas Leonhardt, Hannah Paula Lill, Lena Molitor, Marina Moris, David Raphael Müller, Klara Niebergall, Lukas René Nikolaus, Patricia-Antonia Pantea, Chiara Reiß, Fabienne Rumpf, Aaron Ruth, Emil Schäfers, Malin Scherne, Robin Schmelzle, Malina Charlotte Schneider, Amelie Schuck, Lasse Schultz, Jonas Thiel, Liam Noel Weigel, Felix Wetzel, Bisma Zafar, Paul Zimmer und Vera Zirk.