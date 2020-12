„Pkw im Ohmbachsee“. So lautete am Donnerstag um 7.51 Uhr der Notruf der Integrierten^ Leitstelle in Kaiserslautern für die Feuerwehr Schönenberg-Kübelberg. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte einen Klein-Lkw im Wasser auf der Seeseite von Sand. Eine sofort eingeleitete Erkundung ergab, dass sich keine Personen mehr im Wasser befanden. Auch eine Suche im Umfeld des Sees verlief negativ. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr gesichert und auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert. Die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern war dazu im Einsatz. Für die Bergung wurde ein Kran bestellt.