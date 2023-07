Ein spielendes Kleinkind hat am Samstagmorgen in Meisenheim beinahe eine Küche in Brand gesetzt. Wie die zuständige Lauterecker Polizei mitteilte, hatte das Kind beim Spielen den Küchenherd eingeschaltet, wodurch sich auf diesem stehende Gegenstände entzündeten.

Weil die Feuerwehr rasch vor Ort war, blieb es bei einem kleinen Feuer. Nach ersten Erkenntnissen sei lediglich leichter Sachschaden entstanden, heißt es in der Mitteilung weiter.