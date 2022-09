„Nicht auszudenken, was passiert, wenn es mal so regnet wie 2021 an der Ahr“, sagt Bürgermeister Johannes Roth. In der Nacht zum Mittwoch ist in Breitenbach im Kreis Kusel eine Mure abgegangen und hat auf ihrem tausend Meter langen Weg Mutterboden, Stroh, Holz und Steine bis hinunter ins Dorf gerissen. Der Strom bildete sich schon knapp unterhalb des Berggipfels des „Klopp“ – zunächst als kleines Rinnsal am Rand eines riesigen, steil abfallenden Ackers. Den gesamten Artikel und weitere Fotos und ein Video hier.