Seit dem Ende der Osterferien werden alle Schüler des Landkreises digital mit Unterrichtsmaterial versorgt. Ab Montag besuchen die ersten Schüler nach den Schließungen wegen der Corona-Pandemie wieder die Schulen. Das sind zunächst Abiturienten und Absolventen der Fachoberschule, die vor ihren Prüfungen stehen.

Der Schulleiter der Berufsbildenden Schule (BBS) Kusel, Michael Riefer, schätzt, dass in der ersten Welle rund 100 Schüler die Schule besuchen werden, später werden es täglich rund 250 sein. Alle Klassen werden halbiert, damit die maximale Schülerzahl von 15 eingehalten werden kann. Alle Schüler, die die Schule nicht besuchen, werden digital unterrichtet. „Wir haben zum Glück ein großes Gebäude“, berichtet Riefer und führt weiter aus, dass es beispielsweise Eingangspläne gibt, in denen klar geregelt ist, welche Klasse durch welche Tür die Schule betritt. Die Schulklingel wird abgestellt und mittels Durchsage vermittelt, wer wann Pause hat. Während der Pausen wird stoßgelüftet, es gibt keinen Verkauf von Getränken und Essen, alle Schüler müssen nach draußen, denn die Aufenthaltsräume bleiben geschlossen.

Beim Betreten und Verlassen der Schule müssen die Hände desinfiziert werden, und es wird auch eine Aufsicht an den Toiletten geben, weil immer nur zwei Personen den Raum gleichzeitig betreten dürfen. Selbst am Busbahnhof werden Lehrer präsent sein – normalerweise ist das nicht der Fall –, um die Wirksamkeit der Maßnahmen von Beginn bis Schluss zu gewährleisten.

Nur 15 Abiturienten pro Raum

Während der Abiturprüfungen, die am 30. April starten, und an fünf Tagen stattfinden, werden keine weiteren Schüler vor Ort sein. Die Prüfungen werden fast ganz wie gewohnt stattfinden. Zwar wären bis zu 30 Abiturienten in einem Raum zur Prüfung zugelassen, jedoch – schließlich verfügt die Schule über ausreichend Platz – werden maximal 15 Personen in einem Raum ihre Prüfung absolvieren. Somit fällt auch das Abstand halten leicht. Die Abivorbereitung dauere bereits länger an als normal, und er sehe keine Probleme, sagt Riefer. Die Rückmeldung der Abiturienten sei positiv. Schüler berichteten von einer sehr guten Versorgung mit Lehrstoff zur Prüfungsvorbereitung und „guten Gefühlen“ bezüglich des Abiturs.

Abstände konsequent einhalten

Insgesamt seien alle Maßnahmen „gut umsetzbar“. „Wir tun alles, was möglich ist“, konstatiert Riefer und betont, dass die Einhaltung der Abstände konsequent durchgesetzt wird. „Unverbesserliche Schüler gefährden die Schulgemeinschaft und werden nach Hause geschickt, denn da ist Gefahr in Verzug“, macht der Schulleiter deutlich. Wer versehentlich einmal die Abstände nicht einhält, muss jedoch keinen Schulausschluss fürchten.

Wer zur Risikogruppe gehört, muss die Schule nicht besuchen. Hier reicht ein ärztliches Attest aus. Sollte ein Prüfling dazu gehören, wird dieser die Prüfung in einem separaten Raum absolvieren können, doch „zurzeit ist da nichts bekannt“. Aktuell gibt es keine Erkrankten oder Verdachtsfälle. Am ersten Schultag sollen die Schüler detailliert über die Vorgehensweise aufgeklärt werden.

Wenngleich er um die datenschutzrechtlichen Einschränkungen weiß, wünscht sich der Schulleiter Informationen, falls im häuslichen Umfeld eines Schülers jemand grippale Symptome erkennen lässt. „Normal würden wir nie fragen, ob Eltern Grippe haben, aber die Situation ist besonders, und hier geht es um den Schutz der Schulgemeinschaft“, argumentiert Riefer.

Unterricht für Fachoberschüler

Ab Montag werden 48 Schüler der zwölften Klassen der Fachoberschule (FOS) in Lauterecken wieder Präsenzunterricht erhalten, wie Schulleiterin Katja Zielinski mitteilt. Die Lerngruppen wurden aufgeteilt und die Räume präpariert, sodass nicht nur die Abstände eingehalten werden und ausreichende Handdesinfektionsmöglichkeiten bestehen, sondern beispielsweise auch jeder Schüler immer seinen festen Arbeitsplatz hat. Schüler werden zeitversetzt das Schulhaus betreten, wer welche Eingänge nutzt, wird im Vorfeld über die Lernplattform Moodle bekanntgegeben. Auch die Pausen werden zeitversetzt stattfinden, auch dort gelten die gängigen Abstandsregeln. Auf dem großen Schulgelände, welches die Schüler der FOS auch verlassen könnten, sei das kein Problem. Insgesamt hat die Schulleiterin wenig Bedenken, denn die Schülerschaft sei verantwortungsbewusst. Falls sich jemand nicht an die Richtlinien halte, werde notfalls ein pädagogisch-erzieherisches Gespräch zur Klärung geführt. Es wird keinen Kioskbetrieb geben, sodass sich die Schüler selbst versorgen müssen.

Prüfungen wie geplant

Die vier Prüfungen für das Fachabitur starten am 11. Mai und finden – nach aktuellem Stand – ganz wie geplant statt. Die Prüfungssituation findet naturgemäß mit viel Abstand statt, erklärt Zielinski. Sie findet es auch richtig, dass die Absolventen nach einer dann zweiwöchigen Vorbereitung in der Schule ihre Prüfungen wie geplant schreiben können. Während der digitalen Beschulung standen die Fachlehrer über die Lernplattform, aber auch per Mail und Telefon in engem Austausch mit den Schülern und sorgten für die passenden Arbeiten zur Prüfungsvorbereitung, sodass ein „kontinuierliches Arbeiten möglich war“. Insofern geht Zielinski davon aus, dass die Schüler gut vorbereitet sind, zumal es sich dabei um junge Erwachsene handelt.

In der Realschule plus Lauterecken-Wolfstein, zu der auch die FOS zählt, sind keine Corona-Fälle bekannt. Zur Risikogruppe gehören einige Lehrer, beispielsweise jene ab 60 Jahren, doch viele wollen angesichts der zahlreichen Schutzmaßnahmen weiter in der Schule unterrichten. Ob Schüler zu den Risikopatienten zählen, sei bislang nicht bekannt. Hier sei man auf die Kooperation der Eltern angewiesen. Ab dem 4. Mai werden dann auch die neunten und zehnten Klassen den Standort in Wolfstein besuchen sowie die elfte Klasse der FOS den Standort Lauterecken. Alle Vorsichtsmaßnahmen seien an beiden Standorten gut umsetzbar, erklärt Zielinski.