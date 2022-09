Mit seinen rund 250 Einwohnern gehört Rutsweiler an der Lauter zu den kleineren Orten im Landkreis – und hat doch 31 Straußbuwe und -mäd aufzuweisen, ebenso wie eine Kerwe mit einem Programm, bei dem sogar ein Feuerwerk auf den Wildecker Herzbuben Wolfgang Schwalm folgt.

Schon 2019 wurde groß gefeiert im kleinen Rutsweiler, dieses Jahr soll mit dem Höhenfeuerwerk am Sonntag, 9. Oktober, um 20.30 Uhr noch eins draufgepackt werden. Ein mehrseitiger Flyer kündigt die Kerweattraktionen an, die Einheimische und Besucher an allen vier Festtagen bei freiem Eintritt erwarten: vom Kerwegottesdienst am Freitag, 7. Oktober, 17 Uhr, bis zum Frühschoppen am Montag, 10. Oktober, bei dem KS Party-Express für Stimmung sorgt und Markklößchensuppe sowie Schnitzelvariationen zum Abschluss die Mägen füllen sollen.

Doch Landfrauen, Karnevalverein RCV Rutsweiler, Blau-weiß Rutsweiler, der Gemeinderat, die Straußjugend und Sylvias Veranstaltungsservice bieten bei der Kerwe-Sause 2022 noch mehr vor allem im und ums Bürgerhaus: Am Freitagabend gibt es noch den Fassbieranstich (18 Uhr) und Musik mit KS Party-Express zur Straußjugend-Eichung. Am Samstag wird die Straße Am Sess gesperrt für einen Kinder-Basar (13 bis 16 Uhr), bei dem auch Heim-Deko und mehr angeboten wird. An selber Stelle findet am Sonntag ein Oldtimer-Treffen statt.

Umzug mit Teilnehmern aus umliegenden Orten

Einige der historischen Fahrzeuge werden wohl auch beim Kerweumzug (14 Uhr) dabei sein, für den mehr als 15 Zugnummern angekündigt sind: die Straußjungend hat ihre Kollegen aus Rossbach, Olsbrücken und Kreimbach-Kaulbach zu Gast, die Ortsgemeinden Oberweiler-Tiefenbach sowie Glanbrücken sind vertreten, aus Kreimbach-Kaulbach kommen der Verschönerungsverein Heidenburg sowie die Kita Lauterfrösche, aus Wolfstein die Feuerwehr, der Theaterverein, die Königsland Biker und die Mofa Wölfe. Und damit sind noch nicht alle genannt. Auch der Freie Fanfarenzug Dudweiler reist an und spielt nach der Kerwerede noch auf.

Sowohl am Samstag- (21 Uhr) als auch am Sonntagabend (17 Uhr) spielt die Band Un-er-hört auf. Wolfgang Schwalm gastiert um 16 Uhr. Schon am Sonntagmorgen sollen Abi und Schocker ab 10 Uhr beim Frühschoppen einheizen. Mit Boxautos, Dosenwerfen, Kinderkarussell, Schießbude sowie Spielwarenstand weißt Rutsweiler an der Lauter ein Kerwetreiben auf, wie es in manch größerem Ort nichts Vergleichbares gibt.