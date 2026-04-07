Schellen waren offenbar der Renner unter Fotofans im ersten Frühlingsmonat: Klar, die Pflänzchen sind in Blüte ungeheuer attraktiv. Wer sie ins rechte Licht zu rücken versteht, die technischen Anforderungen meistert und – für richtig gute Fotos unabdingbar – ein Auge für Bildkomposition hat, dem gelingen kleine Kunstwerke. Erfreulich, wenn unsere Leser dies auch honorieren, so wie jetzt geschehen in unserer Serie „Kleine Dörfer, große Motive“. Die Aufnahme von Anja Keipper hat bei unserer Online-Abstimmung zum Foto des Monats März stolze 40 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Es war auch die wirkungsvollste der wunderschönen Schellenbilder, die uns mehrere Leser geschickt haben.

Während die Kuhschellen am Mittagsfels fast schon verblüht sind, zieht das Frühlingswetter immer unwiderstehlicher ins Freie. Auch von daher freuen wir uns bereits auf weitere Fotos. Schönes aus dem April bitte per E-Mail an die Adresse redkus@rheinpfalz.de oder auch per Whatsapp an 06381 921212. Und dran denken: Aufnahmeort, Name des Urhebers und Telefonnummer angeben.