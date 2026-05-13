Die Entscheidung unserer Leserinnen und Leser ist gefallen: In unserer Serie „Kleine Dörfer, große Motive“ haben im April besonders zwei Fotos aus dem Oberen Glantal überzeugt, von denen sich letztlich eines mit 32 Prozent der Stimmen durchgesetzt hat: das „Gartenparadies in Schönenberg-Kübelberg“, wie wir die Aufnahme getauft haben. Das Foto stammt von Ingeborg Kramp. Ebenfalls fast ein Drittel (glatte 30 Prozent) konnte die „Altenkircher Abendröte“ auf sich vereinigen. Urheberin dieses Bildes ist Madeleine Berger-Kohn.

Besonders erfreulich: Im April haben wir so viele Einreichungen erhalten wie noch nie. Außerdem hat die Anzahl der Abstimmer mit knapp 600 einen Rekordwert erreicht. Da der Mai schon ein gutes Stück vorangeschritten ist, werden wir bald zu einer erneuten Abstimmung aufrufen. Bis dahin können Sie uns noch Ihre Fotos aus diesem Monat zukommen lassen. Sie sollten im Kreis Kusel entstanden, möglichst querformatig und größer als ein Megabyte sein. Senden Sie Ihre Aufnahmen per Mail an redkus@rheinpfalz.de oder via Whatsapp an die 06381 921212.