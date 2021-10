Die Kleidersammlung der protestantischen Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim findet dieses Jahr zugunsten der Bodelschwingh-Stiftungen Bethel statt.

Abgegeben werden können gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten. Diese sollen jeweils gut verpackt in Säcken oder Kartons – Schuhe bitte paarweise zusammenbinden – abgegeben werden. Nicht in die Kleidersammlung gehören nasse, verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe sowie Klein- und Elektrogeräte. Auch Briefmarken können bei dieser Sammlung nicht mitgegeben werden.

Angenommen werden die Kleider am Hof von Hilde Lang, Hauptstraße 137 in Herschweiler-Pettersheim. Männer der Männerrunde übernehmen wie in den Vorjahren die Organisation und nehmen die Kleiderspenden entgegen.

Bethel sammelt seit 130 Jahren deutschlandweit Kleiderspenden. Qualitativ gute Stücke eignen sich für den Secondhand-Gebrauch. Anderes wird zu Recyclingstoff, Gebrauchsgütern oder in anderen Produkten verarbeitet. Mit den Erlösen werden die diakonischen Aufgaben Bethels für behinderte, kranke, alte oder benachteiligte Menschen unterstützt.

Abgabetermine

Mittwoch, 13. Oktober, 16 bis 18 Uhr

Donnerstag 14. Oktober, 16 bis 18 Uhr