Der Kleiderladen der Kontaktstelle Holler öffnet am kommenden Montag wieder und ist künftig wieder jeden Montag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Den Kleiderladen, entstanden als Projekt der Kontaktstelle und des Patenkreis Asyl, gibt es seit 2015 in Kusel (Schwebelstraße 7, hinter der Engelapotheke). Gegen einen Kostenbeitrag von zwei Euro pro Abholung werden dort gespendete Kleidung, Schuhe, Bett- und Tischwäsche, Haushaltsgegenstände und Spielsachen an Mitbürger, beispielsweise mit Grundsicherung, Berechtigung für die Tafel, Empfehlung von Diakonie und Caritas oder anerkannte Asylbewerber, abgegeben.